É comum as crianças pretenderem imitar os seus ídolos. Um miúdo, adepto do Chelsea, aproveitou a quarentena para pedir ao pai um corte de cabelo igual a um que Cristiano Ronaldo já usou.



O pai acedeu ao pedido do filho, mas acabou por lhe pregar um partida. Concluído o corte, o miúdo tinha o cabelo... igual ao que Ronaldo, o Fenómeno, usou no Mundial 2002.



«Só há um Ronaldo», diz o pai, entre risos, no final do vídeo publicado nas redes sociais.