O Burnley emitiu nesta segunda-feira um comunicado a condenar os responsáveis pelo avião que sobrevoou o Ethiad Stadium durante o jogo entre o clube e o Manchester City, com uma tarja em que se lia «White Lives matter Burnley».

A mensagem foi entendida como um ataque à campanha «Black lives matter», à qual a Premier League se associou com uma homenagem em todas as partidas, e o clube demarcou-se da ação que tinha o seu nome associado, pedindo também desculpa à Liga, ao City e a todos aqueles que promovem a ação «Black Lives Matter».

«O Burnley condena veementemente as ações dos responsáveis pelo avião com mensagem ofensiva que sobrevoou o Ethiad Stadium. Queremos deixar claro que os responsáveis por tais ações não são bem-vindos ao Turf Moor [estádio do clube]», lê-se na nota emitida no site do Burnley.

De resto, o clube declarou estar a colaborar com as autoridades para encontrar os responsáveis, prometendo erradicá-los para sempre do estádio.