«Bicicleta» de McTominay imortalizada em notas de 20 libras
Banco da Escócia lança notas de edição limitada com imagem de pontapé acrobático do jogador do Nápoles
Banco da Escócia lança notas de edição limitada com imagem de pontapé acrobático do jogador do Nápoles
O Banco da Escócia lançou uma nota de 20 libras, com um desenho inspirado no famoso pontapé de bicicleta de Scott McTominay, na vitória (4-2), a 18 de novembro de 2025, frente à Dinamarca, em jogo a contar para a qualificação para o Mundial 2026.
A nota celebra o regresso da Escócia ao Mundial, 28 anos após a última presença.
«Momentos como este pertencem a todos os que acompanham a equipa, então ver o meu golo na nota de um banco escocês é especial», afirmou o médio de 29 anos.
Apenas 100 notas foram impressas, com 50 [notas] disponíveis para o público através de leilões, um sorteio e dois «cofres» temporários. A renda do leilão e do sorteio beneficiará a Crisis Scotland - instituição de caridade nacional dedicada a apoiar pessoas em situação de rua. Os cofres temporários oferecem a oportunidade aos adeptos de decifrar um código e adquirir uma das notas.
O leilão online termina na sexta-feira, 26 de junho.
The Bank of Scotland has unveiled a limited edition £20 note featuring an image inspired by Scott McTominay’s famous overhead kick https://t.co/dLMwJkffeM pic.twitter.com/s7JeOdLZCI— The Herald (@heraldscotland) May 25, 2026