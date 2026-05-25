O Banco da Escócia lançou uma nota de 20 libras, com um desenho inspirado no famoso pontapé de bicicleta de Scott McTominay, na vitória (4-2), a 18 de novembro de 2025, frente à Dinamarca, em jogo a contar para a qualificação para o Mundial 2026.

A nota celebra o regresso da Escócia ao Mundial, 28 anos após a última presença.

«Momentos como este pertencem a todos os que acompanham a equipa, então ver o meu golo na nota de um banco escocês é especial», afirmou o médio de 29 anos.

Apenas 100 notas foram impressas, com 50 [notas] disponíveis para o público através de leilões, um sorteio e dois «cofres» temporários. A renda do leilão e do sorteio beneficiará a Crisis Scotland - instituição de caridade nacional dedicada a apoiar pessoas em situação de rua. Os cofres temporários oferecem a oportunidade aos adeptos de decifrar um código e adquirir uma das notas.

O leilão online termina na sexta-feira, 26 de junho.