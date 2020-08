O inesperado aconteceu na apresentação de um duelo da American Cornhole League, um espécie de combate em que os adverários têm de meter um saco de milho num alvo.Jorge Masvidal, atleta do MMA, estava a encarar Cody Henderson, os dois pegaram-se, o segundo empurrou o primeiro e o filho de Jorge Masvidal partiu para cima do adversário do pai.

O mais curioso é que a criança tem apenas cinco anos, mas provavelmente de tanto ver o pai nos combates de MMA aprendeu um truques de Artes Marciais Mistas e aplicou uns golpes a Cody Henderson, que não fez mais do que defender-se, até que o pai chegou e pegou no menino ao colo.