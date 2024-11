Segundo o jornal suíço Blick, o avançado norueguês Erling Haaland pode ter de cumprir prisão da próxima vez que visitar a Suíça, por causa de uma dívida insólita.

O nome de Erling Haaland surge num documento oficial do cantão de Vaud, na Suíça, pela falta de pagamento de uma multa no valor de 60 francos suíços (aproximadamente 65€).

No entanto, o tipo de infração não está indicado no documento, mas pode ser uma infração de trânsito uma vez que o pai do avançado do Manchester City reside atualmente na Suíça.

Para que este assunto fique para trás, o milionário terá apenas de pagar a multa, caso ainda não o tenha feito, pois o documento data do final de outubro.