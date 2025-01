Já diz o ditado «quem não chora não mama» e foi mesmo isso que um jogador amador nigeriano fez quando lançou um desafio ao Sevilha, na procura de um treino de observação.

Na rede social X, «Kvng Olagreat» perguntou ao clube sevilhano quantos retweets necessitava para que fosse admitido num treino de captação. O Sevilha respondeu e atirou um número: a publicação tinha de ser republicada por 100 mil vezes.

An amateur footballer in Nigeria reached out to Sevilla on X in hope of getting a football trial.



Sevilla responded, promising him an opportunity if their reply reached 100,000 retweets.

The tweet has now far surpassed that target 😮

(📸 @TheRealOlagreat) pic.twitter.com/OV8tmr8tzY