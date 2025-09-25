Sim, leu bem. O Maiorca contratou um jogador de oito anos chamado Donald Trump, que chega proveniente do Sporting Ciutat de Palma.

A notícia foi dada pela equipa onde o jovem começou a dar os primeiros passos no futebol e de onde segue para os benjamins do Maiorca.

«É com enorme orgulho que anunciamos que Donald Trump, jogador formado no nosso Sporting Ciutat de Palma, foi contratado pelo Real Maiorca para a categoria benjamim. Um rapaz com muito talento, coragem e vontade de crescer; auguramos-lhe um futuro brilhante! O nosso clube deseja-lhe o melhor nesta nova etapa. Obrigado ao Mallorca por confiar nele e permitir que continue a sua evolução. Continuar a trabalhar com humildade, perseverança e muito coração», escreveu o clube insular espanhol.

Ora, apesar do nome ser igual ao do presidente dos Estados Unidos, segundo a Onda Cero, Donald Trump nada tem a ver com o país americano dado que nasceu na ilha de Palma de Maiorca em agosto de 2017 e os seus pais são nigerianos.

No fundo, um jovem jogador já é notícia pelo seu nome, resta agora aguardar pela evolução da sua carreira.

