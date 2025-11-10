Incrivel
Incrível: três estrelas argentinas falham jogo com Angola… por falta de uma vacina
Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone não têm a vacina contra a Febre Amarela, algo que necessitam para entrar em Angola
A seleção da Argentina foi obrigada a dispensar Julián Álvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone antes do particular frente a Angola, e a razão é insólita: nenhum dos três tinha a vacina contra a febre-amarela, exigida para entrar no país africano.
A Associação de Futebol da Argentina (AFA) confirmou esta segunda-feira que os jogadores do Atlético de Madrid foram dispensados por «não terem cumprido a tempo os trâmites sanitários necessários».
Estas ausências juntam-se à de Enzo Fernández, do Chelsea, que ficou em Londres a recuperar de um edema ósseo no joelho direito.
Assim, ficam de fora do encontro que se realiza esta sexta-feira, às 16h, em solo angolano, que está inserido no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência.
