A seleção da Argentina foi obrigada a dispensar Julián Álvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone antes do particular frente a Angola, e a razão é insólita: nenhum dos três tinha a vacina contra a febre-amarela, exigida para entrar no país africano.

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) confirmou esta segunda-feira que os jogadores do Atlético de Madrid foram dispensados por «não terem cumprido a tempo os trâmites sanitários necessários».

Estas ausências juntam-se à de Enzo Fernández, do Chelsea, que ficou em Londres a recuperar de um edema ósseo no joelho direito.

Assim, ficam de fora do encontro que se realiza esta sexta-feira, às 16h, em solo angolano, que está inserido no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência.