Parece vindo de um série de apanhados mas aconteceu: o Piacenza, modesto clube da quarta divisão italiana, protagonizou uma das mexidas mais rápidas das história dos treinadores de futebol. Foram dois treinadores despedidos num só dia!

Na manhã desta terça-feira, o clube da Serie D anunciou a demissão de Carmine Parlato e de seguida a contratação de Simone Bentivoglio. No entanto, a contratação do antigo jogador italiano não caiu bem entre os adeptos do Piacenza. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o centro de treinos do clube foi invadido por adeptos que protestavam o novo treinador. A razão? Bentivolglio esteve envolvido num escândalo de apostas desportivas em 2011.

O resultado foi um novo despedimento. Já na tarde do mesmo dia, o Piacenza anunciou novamente em comunicado a rescisão do contrato com Simone Bentivoglio e a contratação de Stefano Rossini. O mais caricato no meio desta «dança das cadeiras», Rossini já tinha sido despedido pelo clube em outubro.

No final de contas, três treinadores, dois despedimentos e uma recontratação no espaço de apenas um dia.