Quando a vontade é muita, fazemos coisas que nunca pensámos ser possível. Para Thievy Bifouma, antigo jogador do Espanhol de Barcelona, o sonho de jogar um dia contra Cristiano Ronaldo levou-o até ao futebol iraniano. No entanto, Bifouma assinou... pelo clube errado.

Tudo começou no final da época passada, quando o jogador congolês terminou o contrato com os gregos do AE Kifisias.

«Tive a oportunidade de jogar na Turquia, mas a minha mulher não aceitou mudar-se para lá. Quero jogar contra o Cristiano Ronaldo antes de me reformar. Tendo em conta que ele está agora na Ásia e que havia uma oportunidade para eu vir para o Irão, falaram-me da oferta do Esteghlal (Esteghlal Khuzestan) e eu vi o calendário de jogos e percebi que eles (Esteghlal FC) tinham um jogo contra o Al-Nassr, e disse para mim mesmo que era para lá que queria ir», explicou o jogador num programa de televisão iraniano.

Contudo, Bifouma não sabia que havia duas equipas com o nome Esteghlal no Irão, e a formação que lhe fez a proposta não jogaria com o Al Nassr de Ronaldo. O jogador de 32 acabou por compreender isso apenas quando já fazia exames médicos no Irão.

«Quando cheguei a Teerão, o meu compatriota Gaël Kakuta ligou-me e perguntou-me onde estava. Eu disse-lhe: 'Estou no hotel a fazer exames médicos'. Ele perguntou-me então: 'Em que hotel estás? Gostaria de a ir ver'. Uma hora depois, voltou a telefonar e provocou-me, dizendo: 'Tu jogas no pequeno Esteghlal, enquanto nós fazemos parte de uma equipa maior. Vocês defendem e nós atacamos'. De qualquer forma, não importava, porque acabámos por ganhar o jogo contra eles, graças ao meu golo», afirmou Bifouma.

No final de contas, é possível que Bifouma termine a carreira sem cumprir o seu sonho, no entanto, fica para a memória uma grande aventura para o jogador congolês.