A cidade norteamericana de Las Vegas é conhecida pelos casinos e modo de vida extravagante. Agora, mais um episódio vem reforçar a alcunha de 'cidade do pecado' à conhecida localidade do estado do Nevada.

Neste fim-de-semana realiza-se o Grande Prémio de Las Vegas em Fórmula 1, com vários pilotos a queixarem-se do cheiro a canábis no recinto onde vai-se realizar a prova.

Um deles é Sérgio Pérez: «O que se nota muito em todo o circuito é o cheiro a marijuana durante toda a noite. Já estou um pouco cansado, é inacreditável a quantidade. É algo de que tenho a certeza que todos os pilotos vão falar», disse.

Franco Colapinto foi controntado com essa situação pelos jornalistas e respondeu, de forma bem humorada, dizendo que se os pilotos fossem testados ao doping «davam todos positivo».

Max Verstappen pode conquistar o tetracampeonato em Las Vegas caso termine à frente de Lando Norris ou se Norris conquistar apenas mais dois pontos do que o neerlandês.