Há 2h e 2min
VÍDEO: adepto do Sporting cumpre promessa e corre de boxers à volta do estádio
Vitória sobre o Athletic valeu uma corrida inusitada, debaixo da chuva
Promessa é promessa. O Sporting venceu em casa do Athletic Bilbao (3-2) graças a um golo de Alisson nos descontos e um adepto leonino teve de cumprir aquilo que prometeu.
Num vídeo partilhado por páginas de apoio ao Sporting, vê-se um adepto dos verde e brancos a correr à volta de Alvalade só de boxers, sem camisola ou calças e com um cachecol do clube ao pescoço, debaixo da chuva.
