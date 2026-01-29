Promessa é promessa. O Sporting venceu em casa do Athletic Bilbao (3-2) graças a um golo de Alisson nos descontos e um adepto leonino teve de cumprir aquilo que prometeu.

Num vídeo partilhado por páginas de apoio ao Sporting, vê-se um adepto dos verde e brancos a correr à volta de Alvalade só de boxers, sem camisola ou calças e com um cachecol do clube ao pescoço, debaixo da chuva.

