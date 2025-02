Há dias em que vale mesmo a pena sair de casa! Que o diga Hansi Flick, treinador do Barcelona, que cumpre 60 anos esta segunda-feira e foi presenteado com um bolo pelos próprios adeptos.

À saída do centro de treinos dos catalães, o técnico alemão viu o grupo de adeptos, parou o carro e foi apagar as velas do bolo, antes de distribuir autógrafos.

Antes disso, no treino, Flick não se livrou do corredor dos «calduços».