Se pensa que já viu de tudo, é porque ainda não viu Neymar a partir bolo e a dar uma fatia na boca... a Jorge Jesus.

Não, não é inteligência artificial. Aconteceu mesmo no balneário do Al Hilal, num momento de festa que serviu para assinalar o prémio que o português conquistou nos Globe Soccer Awards, onde foi eleito o melhor treinador do Médio Oriente.

Depois de Neymar dar o bolo a Jesus, seguiu-se uma foto de grupo.

Ora veja: