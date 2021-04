Um imprevisto aconteceu este sábado durante uma conferência de imprensa do tenista Gastão Elias, após ter-se apurado para a final do Oeiras Open, um Challenger do Circuito ATP. O português falava à imprensa quando os placards de publicidade que estavam por detrás dele caíram em cima dele, provocando um momento caricato.

«Felizmente são de papel», atirou o tenista, que antes dos placard caírem estava a elogiar o torneio, afirmando que era um excelente palco para os portugueses se mostrarem. «É pena não ter infraestruturas boas. Atenção, estou a brincar», atirou logo a seguir ao imprevisto, mostrando que levou tudo aquilo para o lado da brincadeira.