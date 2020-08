O defesa Diego Carlos assumiu-se como titular do Sevilha após boas temporadas no Nantes, e antes em Portugal no Estoril e no FC Porto B, mas tem tem tido prestações para esquecer nas últimas semanas.



No jogo dos quartos de final da Liga Europa, frente ao Wolves, travou o veloz Adama Traoré em falta já dentro da grande área, e para sua sorte, o Sevilha marcou perto dos instantes finais, marcando encontro com o Manchester United na ronda seguinte.



Aí, cometeu mais uma grande penalidade, desta feita sobre Rashford, com desfecho diferente. Bruno Fernandes não tremeu e empurrou a bola para o interior da baliza. Os sevilhanos deram a volta ao resultado e na final com o Inter, ainda não estavam decorridos três minutos, e o brasileiro, que parece pegado com os avançados, parou Lukaku em falta no interior da sua área.



O belga converteu o penálti que foi o primeiro golo da sua equipa na final da Liga Europa.

Esta falta teve outra particularidade, visto ter sido a terceira grande penalidade mais rápida de uma final europeia, aos 149 segundos.



Mais rápidas só mesmo a falta de Patrick Anderson a Mendieta, no Bayer de Munique-Valencia, aos 79 segundos, e a falta de Moussa Sissoko a Mo Salah, na última final da Liga dos Campeões disputada entre o Tottenham e o Liverpool.



O registo do francês vai ser difícil de bater, sendo que a sua grande penalidade foi registada aos 22 segundos.