O que aconteceu a Nathaniel Phillips nesta reabertura de mercado foi insólito.



O Liverpool decidiu interromper o empréstimo do defesa de 22 anos ao Estugarda face às lesões de Matip, Lovren e Fabinho. 17 dias após ter regressado, o inglês volta a sair de Anfield para o emblema alemão.



Phillips foi utilizado por Klopp apenas num jogo durante o meio mês que esteve no plantel dos «reds».





Nathaniel Phillips has returned to Stuttgart on loan until the end of the season.



Good luck, Nat! 🙌https://t.co/I25Nl434jx