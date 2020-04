Sinama-Pongolle foi recrutado pelo Liverpool ao Le Havre quando tinha 19 anos. Logo na pré-época, o internacional francês assistiu a uma discussão muito feia entre El Hadji Diouf e Steven Gerrard e ficou «traumatizado».



O senegalês e o inglês não morriam de amores um pelo outro, como é público, e desentenderam-se no intervalo de uma encontro de pré-temporada.



«Imaginam os mais novos a ver isto e a pensar que é assim que os profissionais falam àquele nível? (...) Ao intervalo, no balneário, o Stevie insultou o Diouf e disse-lhe: 'Tens de passar a bola, tens de passar a bola'. O Diouf perdeu a cabeça. O inglês dele era uma porcaria. Sabem o que ele fez? (....) Visto que não sabia responder, o Diouf agarrou-se ao treinador, o Houllier, e gritou: 'Diz-lhe que vou dar cabo da mãe dele'. O Houllier respondeu: 'Não sou teu colega de equipa, portanto diz-lhe tu isso'. Fiquei traumatizado», contou o avançado que mais tarde viria a representar o Sporting durante uma conversa no Instagram.



De resto, os ataques do ex-internacional senegalês ao histórico capitão dos reds sucederam-se ao longo dos anos. Diouf chegou a dizer que não respeitava Gerrard como pessoa, que ninguém o suportava no Liverpool e que este nunca tinha feito nada por Inglaterra enquanto ele era o «Sr. Senegal».