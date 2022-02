Um adepto do Swindon Town escreveu uma carta ao clube, referindo que a mãe não tem dinheiro para comida nem para os jogos. Apesar de não se poder dar a certos luxos, Joe fez questão de enviar junto com a carta 30 cêntimos para Harry, o seu jogador favorito.



«A mãe não tem dinheiro para ir aos jogos do Swindon porque ela não tem dinheiro para comida e tem de pagar à escola o meu jantar. Eu gosto do Harry McKirdy do Swindon Town. Um dia eu irei [ao jogo]», escreveu Joe.



O Swindon pediu ajuda nas redes sociais para identificar o pequeno Joe. A publicação tornou-se viral e rapidamente não faltaram utilizadores e adeptos do emblema da League Two a quererem ajudar financeiramente a criança e a sua família. Já foi, de resto, criado um fundo para o efeito.



📢 | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.



We'd really love to get in touch with Joe, but we don't have a return address.



If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email supporters@swindontownfc.co.uk#STFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz