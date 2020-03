Incompreensivelmente há quem tenha adquirido papel higiénico em grandes quantidades para estar em isolamento face à pandemia da Covid-19. Foi o caso da esposa de Nolito.



«A minha mulher comprou um camião de papel higiénico para passar a quarentena», confessou o jogador do Sevilha, em entrevista à Marca.



O extremo do Sevilha revelou que tem «feito um pouco de tudo», especialmente cozinhar. «Sinceramente gosto de cozinhar marisco.»



Nolito confessou que sente falta da rotina diária. «Sinto falta de fazer a minha vida normal com a minha família e amigos, de treinar junto dos meus colegas e de jogar», concluiu.



Em Espanha já faleceram certo de 3500 pessoas, tornando-se no segundo país do mundo com mais vítimas mortais por Covid-19 depois de Itália.