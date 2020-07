Tal como com o Manchester City, a Amazon decidiu gravar uma mini-série com o Tottenham de José Mourinho igualmente chamada All or Nothing. Este sábado, surgiram algumas imagens de uma palestra do técnico português em que este pede aos jogadores para serem uns «filhos da p*** inteligentes» durante 90 minutos.



«Vocês têm de comunicar. Talvez esteja errado, mas sinto que vocês são um grupo de bons rapazes. Mas por 90 minutos, por 90 minutos, não podem ser bons. Por 90 minutos vocês têm de ser um grupo de filhos da p***. Filhos da p*** inteligentes e não estúpidos», disse o treinador, enquanto alguns jogadores riam.



Por sua vez, Christian Eriksen não parece ter ficado agradado com as palavras de Mourinho pela reação que teve.