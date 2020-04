O Ministério francês dos Desportos informou que a partir de 11 de maio será autorizada a prática de atividades físicas individuais mediante o cumprimento das regras de distanciamento social, em espaços abertos autorizados e em função da sintuação sanitária do território (zona vermelha ou verde).

Em comunicado, o organismo testou detalhar ao máximo a informação, mas ainda assim surgiram dúvidas legítimas, como no caso dos critérios definitidos para a prática do ténis, onde é recomendada uma distância de quatro metros quadrados.

«E na variante de pares? O serviço-vólei está autorizado? O Lipnonic continua a ser norma no clube de ténis? A encordoação de tripa é recomendada?», questionou um utilizador do Twitter.

O Ministério dos Desportos esclareceu todas as dúvidas com humor... refinado. «Estamos a preparar um guia com a Federação Francesa de ténis. O jogo em pares não será autorizado. O serviço-vólei sim, mas cuidado com o passing shot. O guia não terá nada sobre as bebidas recomendadas nem sobre cordas (mas a tripa continua a ser a melhor, independentemente do que possam dizer).