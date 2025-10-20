Pouco depois de ter feito um golo e uma assistência na vitória caseira do Flamengo sobre o Palmeiras de Abel por 3-2, Giorgian De Arrascaeta não ganhou para o susto.

À saída do Maracanã, o médio uruguaio do Flamengo e a mulher foram vítimas de uma tentativa de assalto.

«Lamentavelmente, os cidadãos do Rio de Janeiro tentam 'manter-se vivos' quando saem das suas casas e digo isto porque todos os dias saímos à rua, mas com medo. Porque a vida aqui não vale nada, porque há mais armas do que pessoas, porque encontramos uma pistolas a cada esquina e porque se nos matarem somos apenas mais um. Lamentavelmente, hoje tentaram assaltar-nos à saída do Maracanã. Apontaram duas armas ao nosso automóvel e o que nos salvou foi o facto de ele ser blindado e termos mantido a calma. Apesar do momento de m**** que passámos, damos graças a Deus que apenas tenha sido um susto e por termos chegado bem à nossa casa», denunciou, na rede social Instagram, a esposa de Arrascaeta, que está grávida e à espera do primeiro filho.

O futebolista internacional uruguaio também lamentou o momento. «Sete anos no Flamengo e primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável que passámos com a família. Graças a Deus estamos todos bem», reagiu no X.