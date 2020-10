Há jogadores que nunca chegam a vestir a camisola da seleção e há outros que podem escolher em qual jogar.

Que o diga Adama Traoré, do Wolverhampton. O jogador de 24 anos foi convocado por Luis Enrique, esta sexta-feira, pela terceira vez, embora ainda não tenha representado a seleção A espanhola.

Em novembro de 2019, Traoré lesionou-se e, já em agosto passado, viu a estreia pela La Roja adiada, por ter testado positivo à covid-19.

Quem está atento à situação do jogador dos Wolves é o selecionador do Mali, que convocou Adama Traoré, esta segunda-feira. O jogador tem dupla nacionalidade, já que os pais são malianos, e está elegível para as duas seleções.

O extremo tem poucos dias para tomar a decisão, uma vez que Espanha defronta Portugal já no dia 7 de outubro. Por outro lado, o Mali joga com Gana e Irão, a nove e 13 de outubro.

Nos escalões de formação, Adama Traoré representou a seleção espanhola.