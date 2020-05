A noite de 24 de maio de 2000 foi histórica para o Boca. Os xeneizes viraram a eliminatória dos quartos de final da Libertadores frente ao River Plate, mas o que ficou para a história foi a jogada de Juan Román Riquelme.



O mágico argentino fez um túnel de costas ao colombiano Mario Yepes. Um fanático adepto do Boca Juniors, Leonardo Rossi, decidiu fazer uma escultura do lance com... caricas!



«Trabalho com caricas. Fui pedindo às pessoas e nos bares. Encanta-me. Tinha de ser com caricas», começou por dizer ao «Olé».



«Não trabalhei na escultura todos os dias, levei dois anos a fazê-la. Usei quatro mil caricas verdes, 16 mil furos para formar o relvado da Bombonera. No total usei cerca de 20 mil caricas», acrescentou.



Rossi confessou que esteve no estádio nessa noite e que não viu a jogada que agora recriou.



«Estive no relvado nesse jogo. Quando Riquelme fez o túnel não percebi, não cheguei a ver bem. Depois apercebi-me de que foi um túnel porque um pessoa me disse», admitiu.



Riquelme apenas viu a escultura através de fotos e ficou, naturalmente, agradado.



«Falei com o irmão dele que me disse que Riquelme vinha vê-la, mas acabou por não acontecer. Deve ter as suas coisas. O irmão depois disse-me que ele viu e ficou encantado. Um rapaz amigo dele disse-me que seria convidado para um assado, mas isso também não aconteceu. Riquelme nunca a viu pessoalmente, mas ficou agradado com o que viu nas fotos», frisou.



A maldade de Riquelme a Yepes: