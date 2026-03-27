Um conhecido adepto da seleção de Inglaterra pretende vender a sua segunda casa para financiar uma viagem ao Mundial. Andy Milne, um professor aposentado de 62 anos, pôs o imóvel localizado em Cheshire para poder seguir o torneio nos EUA, no México e no Canadá.

Este será o décimo Mundial de Milne atrás da 'Seleção dos Três Leões', já sendo conhecido um pouco por todo o país como um dos adeptos mais fiéis da seleção. O primeiro foi em Espanha, em 1982, e até já acompanhou um Mundial feminino, em 2023.

Milen vive na Tailândia e alugou a referida casa em Cheshire, que espera agora vender por 350 mil libras (400 mil euros).

«Temos uma segunda casa há 27 anos, por isso achei que era o momento certo para lucrar com ela. Quero, sem dúvida, ver todo o torneio. Vou para os EUA no dia 3 de junho e vou ficar lá durante sete semanas. Por isso, vai custar bastante dinheiro», revelou Milne ao jornal Mirror.

«Tento sempre poupar sempre que posso. Se for possível, fico em casa de amigos. Tenho a sorte de ter amigos no México, em Dallas e em Vancouver», admitiu.

O primeiro duelo de Inglaterra é em Dallas, nos EUA, contra a Croácia. Depois, mais a norte, em Massachusetts, defronta o Gana, finalizando a fase de grupos diante do Panamá, em Nova Jérsia.