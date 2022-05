A uma jornada do final da Premier League, o Everton evitou a despromoção, ao vencer Crystal Palace por 3-2 após ter chegado ao intervalo a perder por 2-0.

Ainda antes do apito final, mais concretamente após o golo da reviravolta aos 85 minutos, alguns adeptos invadiram o relvado, naquilo que acabou por ser um pequeno exemplo do que seria impossível de travar pouco depois.

Milhares de adeptos saltaram da bancada e juntaram-se aos jogadores no relvado para celebrarem a permanência no principal escalão do futebol inglês, onde o Everton tem estado, de forma ininterrupta, desde 1954/55: na próxima temporada, serão 69 época consecutivas, registo apenas batido pelo Arsenal, com 97.

Não era para menos...