Depois de terem invadido o relvado, o que obrigou ao adiamento do clássico, os adeptos do Manchester United continuam a protestar contra os proprietários do clube.



Durante as manifestações contra a família Glazer, os apoiantes dos red devils bloquearam a passagem do autocarro do Liverpool que estava a caminho de Old Trafford. A imprensa inglesa refere que este veículo transportava elementos do staff dos reds, mas não a equipa.



Manchester United protestors are blocking the Liverpool team bus in cars so it cannot move. #MUFC [@RedIssue] pic.twitter.com/r2FGX4ViqK — mufcmpb (@mufcMPB) May 13, 2021

«Vamos invadir o relvado outra vez» foram alguns dos cânticos ouvidos.



Os protestos dos adeptos do Man. United: