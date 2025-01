Um adepto do Newcastle, de nove anos, foi apanhado a faltar à escola quando foi visto pelas câmaras a festejar a vitória da sua equipa contra o Arsenal, depois de ter dito aos professores que estava doente.

Sammy Scott, de Forest Hall, viajou para Londres com o seu pai, Mark, para assistir à primeira mão das meias-finais da Taça da Liga Inglesa no Emirates Stadium, apesar da mãe, Claire, de 40 anos, ter informado a escola de que Sammy estava doente.

