Depois de quase duas décadas ao serviço do AC Milan, Massimo Ambrosini decidiu recordar um episódio de pancadaria num treino entre Ibrahimovic e Oguchi Onyewu. O gigante norte-americano, que mais tarde acabaria por jogar no Sporting, partiu uma costela ao avançado sueco.



Os dois provocavam-se mutuamente até ao dia em que chegaram a vias de facto. «Tentei separá-los, mas era como tentar abrir uma porta fechada de um carro com as mãos. Nem conseguia mexer-lhes», relatou o ex-internacional italiano, em declarações à Sky.



«Só depois é que percebi que o Gattuso estava lá no meio», acrescentou.



Massimo Oddo, que participou na conversa juntamente com Ambrosini e Abiatti, revelou que Gattuso chegou mesmo a levar um soco quando tentava separar os dois colegas. Acabou por ser o técnico, Massimiliano Allegri, a terminar o conflito.



De resto, esse incidente é descrito pelo próprio Ibrahimovic na sua autobiografia, admitindo que Onyewu (jogou no Sporting na época 2011/12) lhe partiu uma costela.