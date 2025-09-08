Ancelotti brinca com jornalista japonesa: «O seu português é como o meu»
Treinador italiano protagonizou momento caricato na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Brasil com a Bolívia
Carlo Ancelotti protagonizou esta segunda-feira um momento insólito na conferência de imprensa de antevisão ao Bolívia-Brasil, a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2026.
Uma jornalista japonesa radicada no Brasil fazia uma pergunta em português ao técnico italiano e este, notando alguma atrapalhação, desafiou-a a fazer a questão em inglês, caso de sentisse mais confortável.
«Em português é melhor», respondeu a jornalista.
«Está bem. O seu português é como o meu», disparou Ancelotti, arrancando risos dos jornalistas presentes na sala de imprensa. «Mais ou menos. Por isso entendemo-nos», acrescentou com humor à mistura e mais risos de fundo.
Ancelotti, sublinhe-se, tem feito um esforço para falar em português e já arranha a língua, numa mistura de português, espanhol e italiano.
«Vou começar com calma. Fiquei meio nervosa», assumiu Kiyomi Nakamura. «Não temos pressa. Tranquila», aligeirou o selecionador do Brasil, que está pela segunda janela competitiva a trabalhar no escrete com os jogadores e era precisamente sobre isso que incidia a questão: qual tinha sido a maior surpresa até agora?
«Creio que o bom desta data foi que conheci novos jogadores aqui. Gosto disso porque os nosso ajudaram a equipa a jogar bem contra o Chile. Não conhecia o Douglas Santos e fez um grande jogo contra o Chile. Gostei muito dele, como também do Luiz Henrique quando entrou. O objetivo era ganhar, conhecer os jogadores e, nesse sentido, o objetivo foi cumprido.»