Carlo Ancelotti protagonizou esta segunda-feira um momento insólito na conferência de imprensa de antevisão ao Bolívia-Brasil, a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2026.

Uma jornalista japonesa radicada no Brasil fazia uma pergunta em português ao técnico italiano e este, notando alguma atrapalhação, desafiou-a a fazer a questão em inglês, caso de sentisse mais confortável.

«Em português é melhor», respondeu a jornalista.

«Está bem. O seu português é como o meu», disparou Ancelotti, arrancando risos dos jornalistas presentes na sala de imprensa. «Mais ou menos. Por isso entendemo-nos», acrescentou com humor à mistura e mais risos de fundo.

Ancelotti, sublinhe-se, tem feito um esforço para falar em português e já arranha a língua, numa mistura de português, espanhol e italiano.

«Vou começar com calma. Fiquei meio nervosa», assumiu Kiyomi Nakamura. «Não temos pressa. Tranquila», aligeirou o selecionador do Brasil, que está pela segunda janela competitiva a trabalhar no escrete com os jogadores e era precisamente sobre isso que incidia a questão: qual tinha sido a maior surpresa até agora?

«Creio que o bom desta data foi que conheci novos jogadores aqui. Gosto disso porque os nosso ajudaram a equipa a jogar bem contra o Chile. Não conhecia o Douglas Santos e fez um grande jogo contra o Chile. Gostei muito dele, como também do Luiz Henrique quando entrou. O objetivo era ganhar, conhecer os jogadores e, nesse sentido, o objetivo foi cumprido.»