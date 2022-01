Sem competir desde 19 de agosto, Arda Turan voltou aos relvados no passado sábado. No entanto, o que está a dar que falar é a condição física do internacional turco.

Numa fotografia divulgada nas redes sociais do jogo do Galatasaray contra o Giresunspor, o extremo de aparenta ter uns quilos a mais. O jogador de 34 anos justificou a foto através de uma publicação nas redes sociais.

«(...) Enquanto jogava pelo Galatasaray, sofri uma lesão que me obrigou a ser operado. Essa lesão poderia ter acabado com a minha carreira. Era uma lesão muito complicado de superar. Houve dias em que senti dificuldades em sentar-me e meses durante os quais não consegui correr. Trabalhei dia e noite para voltar. Assim que fui capaz de tolerar a dor, decidi voltar aos relvados para ajudar os meus colegas e o meu clube, com a permissão do treinador e da equipa médica. Isto foi o resultado de sacrifícios que fiz durante vários meses. Não é sensacionalismo gratuito pegar numa fotografia captada de um ângulo diferente? Vou trabalhar duro como sempre fiz e jamais deixarei de lutar pelo Galatasaray. Vou estar sempre presente quando precisarem de mim durante o processo de crescimento desta equipa jovem. E jamais vou desistir!», escreveu.

Arda Turan despontou no Galatasaray e transferiu-se para o Atlético de Madrid. Após quatro épocas nos colchoneros, o turco mudou-se para o Barcelona, mas nunca se afirmou em pleno e regressou à Turquia em 2017.