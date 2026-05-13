Incrível
Há 1h e 19min
ARREPIANTE: lesão gravíssima deixa toda a gente de mãos na cabeça
Momento de angústia nas Honduras
Momento de angústia nas Honduras
Na madrugada desta quarta-feira, Olancho e Motagua mediam forças, em jogo a contar para a quarta jornada da Liga Nacional Clausura, das Honduras, quando Romário da Silva, jogador da equipa visitante, sofreu uma lesão gravíssima no tornozelo.
Apesar de estar numa disputa de bola com um adversário, à passagem do minuto 56, Romário da Silva acabou por se lesionar sozinho, ao ficar com o pé torcido na relva. A reação dos outros jogadores diz tudo sobre a gravidade da lesão.
A equipa do Motagua acabaria por vencer o encontro (0-2), mas o duelo ficaria marcado pelos piores motivos.
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