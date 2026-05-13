Na madrugada desta quarta-feira, Olancho e Motagua mediam forças, em jogo a contar para a quarta jornada da Liga Nacional Clausura, das Honduras, quando Romário da Silva, jogador da equipa visitante, sofreu uma lesão gravíssima no tornozelo.

Apesar de estar numa disputa de bola com um adversário, à passagem do minuto 56, Romário da Silva acabou por se lesionar sozinho, ao ficar com o pé torcido na relva. A reação dos outros jogadores diz tudo sobre a gravidade da lesão.

A equipa do Motagua acabaria por vencer o encontro (0-2), mas o duelo ficaria marcado pelos piores motivos.