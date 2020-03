Kevin de Bruyne terá encontrado a fórmula mágica para muitos pais que desesperam com os filhos em casa nesta fase de quarentena: o belga do Manchester City encontrou uma forma de fazer exercício físico e, ao mesmo tempo, manter as crianças ocupadas. Não será fácil fazer este tipo de ginástica por muito tempo, mas vale a pena tentar, sem dúvida.