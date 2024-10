O Barcelona caiu no golpe de um burlão e esteve à beira de pagar um milhão de euros a uma pessoa que se fez passar por agente de Robert Lewandowski.

O caso remonta ao verão de 2022, quando o avançado polaco foi contratado ao Bayern Munique, a troco de 45 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis. Segundo uma investigação do programa «Què t'hi jugues», da Cadena SER, o alegado burlão usou a identidade do famoso agente Pini Zahavi.

A 29 de julho, vários elementos da estrutura «blaugrana» receberam um e-mail, assinado por Pini Zahavi, no qual seguiam dados bancários de uma conta do Banco de Chipre e era solicitado o pagamento de um milhão de euros, valor relativo à comissão que pertenceria ao agente. Contudo, a conta bancária não estava em nome de Zahavi, mas pertencia a Michael Gerardus Hermanus Demon, suposto advogado do empresário.

O Barcelona chegou mesmo a depositar a quantia na conta bancária, que tinha sido aberta poucos dias antes, mas o banco bloqueou-a, por considerar o movimento de «alto risco», uma vez que não teria sido registado nenhum movimento na conta anteriormente.

O alegado burlão contactou o Barça, via e-mail, e ameaçou denunciar o emblema catalão à UEFA, assim como bloquear o registo de Lewandowski, caso não recebesse o milhão de euros. Chegou mesmo a contactar o banco para exigir a libertação do dinheiro, mas sem sucesso, já que o Banco de Chipre não cedeu e até encerrou a conta em outubro do mesmo ano.

De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona confirmou que foi vítima de uma tentativa de fraude, mas recuperou o dinheiro. O clube catalão também terá recebido dois e-mails a exigir 250 mil euros, tendo denunciado o caso às autoridades.