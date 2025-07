David Beckham destacou-se ao longo da carreira, além do talento com os pés, pelos penteados que foi exibindo, mas a última experiência do antigo internacional inglês, agora com 50 anos, até deixou a mulher Victoria Beckham de boca aberta.

«O que é que tu foste fazer?», perguntou a antiga modelo e cantora numa publicação no Instaram em que mostra o arriscado novo penteado do marido.

«Isso não está nada bem, vou ser honesta contigo, está terrível», ouve-se Victoria a dizer enquanto David mostra uma falha no coro cabeludo.

A que tudo indica, o antigo jogador recorreu a uma máquina para aparar o cabelo, ao estilo do que já tinha usado, em 2000, quando surpreendeu o mundo do futebol e apareceu de cabeça rapada num jogo frente ao Leicester.

No entanto, parece ter havido um acidente que deixou Beckham com um corte parecido com aquele que Ronaldo, o fenómeno, exibiu no Mundial 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ora veja, está mesmo «terrível», não está?