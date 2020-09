Vinte e cinco dias após ter sido apresentado, Laszlo Boloni foi afastado do comando técnico do Gent, informou o presidente do clube.



«Primeiro e além de tudo, os resultados dos últimos jogos foram duros. Segundo, a voz dos adeptos assim como a dos jogadores foram tidas em conta. As conversas com os acionistas do clube levaram-me a tomar essa difícil decisão [despedimento de Boloni]», referiu, Ivan De Witte, em conferência de imprensa.



O técnico romeno deixa o clube após três jogos, nos quais somou três pontos. De resto, o próprio clube já tinha referido que o ambiente em torno da equipa precipitou a saída do treinador de 67 anos.



O Gent, que joga esta terça-feira a qualificação para o play-off da Liga dos Campeões ante o Rapid Viena, indicou Wim De Decker, antigo adjunto de Boloni no Antuérpia, como o novo treinador.