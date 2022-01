Leonardo Bonucci perdeu a cabeça na derrota da Juventus diante do Inter Milão, no prolongamento do jogo da Supertaça de Itália, que os neoazzurri venceram por 2-1.

O incidente aconteceu já no prolongamento quando o central estava junto à linha para entrar no jogo, certamente já com o treinador Allegri a pensar num possível desempate por grandes penalidades. No entanto, ainda antes de entrar, Alexis Sánchez marcou o golo que colocou a equipa de Milão em vantagem.

Foi nesse momento, com o adversário a festejar ali a poucos metros, que Bonucci confrontou Cristiano Mozzilo, diretor do Inter que também festejava o golo determinante do chileno. «Não te rias na minha cara. Que estás a fazer? Eu mato-te», terá dito o defesa italiano, segundo revela a imprensa italiana, visivelmente alterado.

Ora veja as imagens nos dois vídeos abaixo: