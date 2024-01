Aconteceu no Brasil, no jogo entre o Novo Hamburgo e o Santa Cruz, na segunda jornada do Campeonato Gaúcho.

O avançado Anderson Tanque, do Novo Hamburgo, foi informado, antes do encontro, de que o seu pai tinha morrido.

Mesmo assim, pediu para jogar e quando entrou, no segundo tempo, demorou um minuto para marcar o primeiro golo da sua equipa, que acabou por vencer por 2-1.

Anderson Tanque, de 26 anos, começou o jogo no banco, depois de pedir para se manter com a equipa.

Antes do jogo começar, houve um minuto de silêncio a homenagear o pai, Edson Carlos da Silva.

Entrou, depois, para a segunda parte e só precisou de um minuto em campo para marcar.

«Infelizmente, hoje recebi a notícia que perdi meu pai. É um momento muito difícil. Mesmo assim, optei por jogar e esse golo é para ele», disse o jogador, após a partida, emocionado.

Quando comemorou o golo, Anderson Tanque apontou para o céu, em homenagem ao pai, sendo de imediato abraçado pelos colegas.

Depois do encontro, o jogador foi confortado pelos colegas, pelos funcionários do clube e até pelos adversários.