Dizer que há um amor que une Isabelle Beathris e Bruno Shelleider é pouco. São dois, aliás: o que há entre eles e o Fortaleza.



Este casal é de tal forma apaixonado pelo clube que decidiu cancelar o próprio casamento só para ir à Argentina ver a estreia do Tricolor cesarense nas provas internacionais.



Loucura?



«Depois de praticamente mais de metade do casamento estar encaminhado, decido que acompanhar o Fortaleza seria mais importante», disse Isabelle, citado pelo Globo Esporte.



Isabelle e Bruno já tinham tudo realizaram uma cerimónia mais simples com a presença de amigos mais íntimos e família.



«No cartório a data continuou marcada. Casámos e fizemos um jantar com os padrinhos. Agora estamos aqui na Argentina, em busca de um resultado positivo», acrescenta a adepta do Fortaleza.



De resto, Isabelle espera ainda concretizar o sonho de casar e ter uma festa condizente com a cerimónia, pese embora tudo o que se passou.



«O sonho do casamento não acabou. Ainda o poderei realizar. Foi tudo adiado porque sou uma sortuda que encontrou um homem que me apoia nas minhas loucuras nem que seja viajar para o estrangeiro sem falar o idioma desse país«, concluiu, entre risos.



Falta dizer que o encontro entre o Independiente e o Fortaleza está agendado para a madrugada desta quinta-feira.