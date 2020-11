Apesar de ter terminado a carreira em setembro de 2019, Samuel Eto'o pode estar perto de voltar aos relvados. Com a Taça do Rei à porta, o Racing Múrcia quer aproveitar a oportunidade e contratar o avançado camaronês de 39 anos.



«Diria que a contratação de Samuel Eto'o está 50-50. Na próxima semana saberemos se podemos assinar com ele. Caso contrário, preparamos um plano B. Temos vários investidores no México e nos Emirados que podem compensar financeiramente a operação», disse o presidente do emblema espanhol, Morris Pagniello, aos microfones da Radio Marca.



O emblema do terceiro escalão vai defrontar o Levante na Taça do Rei e sugeriu até que o encontro fosse jogado nos Emirados Árabes Unidos, mas a Federação espanhola não concordou.



Com passagens por Real Madrid, Barcelona, Inter ou Chelsea, Eto’o jogou ainda na Rússia e Turquia, antes de terminar a carreira no Qatar, no ano passado.