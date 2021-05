Em 1963, Amelia del Castillo fundou o Clube Atlético de Pinto, na localidade de Pinto, nos arredores de Madrid, e fez história ao tornar-se na primeira mulher presidente de um clube em Espanha, tendo até acumulado o cargo com o de treinadora da equipa.

E em homenagem ao pioneirismo de Amelia del Castillo, os sócios votaram por unanimidade dar o nome da fundadora ao estádio do clube, a quem foi ainda atribuído o título de presidente honarária.

Porém, a notícia agora é que o clube, gerido atualmente por uma junta diretiva, impediu que a fundadora e primeira entrasse no estádio que tem o seu nome, para ser entrevistada pelo jornal El País.

O clube alegou que não permite que ninguém de fora do clube entre nas instalações, o que provocou a revolta de Gemma Santos jornalista e filha da fundadora do clube, que partilhou a história nas redes sociais.

«Os companheiros do El País entrevistaram a minha mãenum parque de Pinto. Queriam fazer a entrevista dentro do estádio ‘dela’, o Campo Municipal Amelia del Castillo, mas as pessoas que estão à frente do clube não querem que ninguém de fora entre no estádio. A minha mãe tem 78 anos, é a fundadora e presidente honorária do clube da cidade dela. É o seu ‘terceiro filho’, como ela chama ao clube (…) agora está muito magoada, ofendida, triste e indignada», lamenta a filha.