Começou por pesquisar jogadores no Google e acabou por tornar-se no primeiro ollheiro oficial da seleção de El Salvador. Esta é a incrível história de Hugo Alvarado.



«Farto dos maus resultados», este salvadorenho começou por pesquisar jogadores que pudessem ser elegiveís para a seleção nacional do seu país.



«No início usava termos de busca como 'futebolista com mãe de El Salvador'. Apenas queria ajudar. Sempre que encontrava uma imagem de alguém que tinha semelhanças a uma pessoa de origem hispânica ou latina, abria e procurava o nome. Por vezes, encontrava artigos nos quais os jogadores diziam onde tinham nascido os pais. Quando não era possível, perguntava aos jogadores através de mensagens nas redes sociais», começou por contar, à BBC.



A verdade é que Hugo Alvarado, de 36 anos, conseguiu descobrir alguns jogadores. De todos os que encontrou há, ainda assim, um que destaca: Steve Purdy.



«Foi um dos melhores nomes que encontrei. Chegou a jogar no 1860 Munich, na Alemanha. Não havia nada de El Salvador no nome dele, mas li alguns artigos relacionados e acabei por descobrir o Facebook dele. Foi aí que começámos a falar», lembrou.



Alvarado explicou também qual foi a linha de raciocínio que seguiu de forma a melhor a seleção de El Salvador.



«As infrastruturas no futebol em El Salvador eram tão más. Comecei a pensar que tinha de encontrar um futebolista que tivesse crescido com outras condições de treino e de nutrição. Eles podiam ajudar-nos. Quando falei com eles e percebi que alguns estavam disponíveis para tentar, foi como obter o 'jackpot'», explicou.



A seleção de El Salvador utiliza regularmente oito jogadores descobertos pelo novo scout. Apesar de ter conseguido ajudar o seu país, é com as palavras de agradecimento de vários futebolistas que Alvarado se emociona.



«Quase chorava quando me diziam: 'Nunca teria jogado contra o Messi, o Iniesta ou o Piqué caso não tivesses feito o que fizeste por mim'. Nunca pensei muito nisso. Esses foram os momentos em que quase chorei porque nunca tinha pensado nas coisas dessa forma», confessou.