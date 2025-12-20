Apesar de ter sido condenado a pagar uma indemnização milionária a Kylian Mbappé por salários e prémios que ficaram por pagar, o Paris Saint-Germain não ficou em silêncio no dia em que o agora avançado do Real Madrid celebrou 27 anos.

«Feliz aniversário, Kylian», parabenizou o emblema parisienses nas redes sociais.

A publicação gerou uma onda de estupefação, não tivessem os parisienses sido condenados há apenas quatro dias a pagar 61 milhões de euros ao futebolista, num contencioso que se vinha a arrastar há largos meses e no qual os advogados do jogador exigiam uma indemnização de 263 milhões de euros ao PSG que, por sua vez, reclamava 440 milhões ao jogador por «má-fé» no processo que levou à sua saída do clube.

Mbappé jogou sete temporadas no PSG, tendo nesse período vencido seis ligas francesas, quatro taças de frança, três supertaças e duas taças da Liga.