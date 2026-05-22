Confrontos com adeptos do Nice em Paris provocam 65 detenções
Desacatos provocaram seis feridos, um deles com gravidade
Desacatos provocaram seis feridos, um deles com gravidade
Os confrontos provocados por adeptos do Nice em Paris, antes da final da Taça de França, levaram à detenção de 65 pessoas.
Dos desacatos, provocados por entre 100 e 200 «ultras» do clube do sul de França, tiveram lugar nesta quinta-feira à noite no 10.º Distrito da capital francesa, resultaram seis feridos, um deles com gravidade, informou a polícia de Paris.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram vários indivíduos vestidos de preto a atacar um bar e a lançar cadeiras e outros objetos contra a fachada de um estabelecimento, provocando danos materiais e a quebra de vidros. Além das dezenas de detenções realizadas, a polícia apreendeu armas brancas, objetos usados como armas, balaclavas e luvas reforçadas.
A final da Taça de France entre Nice e Lens joga-se nesta quinta-feira às 20h00 no Stade de France.