Os confrontos provocados por adeptos do Nice em Paris, antes da final da Taça de França, levaram à detenção de 65 pessoas.

Dos desacatos, provocados por entre 100 e 200 «ultras» do clube do sul de França, tiveram lugar nesta quinta-feira à noite no 10.º Distrito da capital francesa, resultaram seis feridos, um deles com gravidade, informou a polícia de Paris.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram vários indivíduos vestidos de preto a atacar um bar e a lançar cadeiras e outros objetos contra a fachada de um estabelecimento, provocando danos materiais e a quebra de vidros. Além das dezenas de detenções realizadas, a polícia apreendeu armas brancas, objetos usados como armas, balaclavas e luvas reforçadas.

A final da Taça de France entre Nice e Lens joga-se nesta quinta-feira às 20h00 no Stade de France.