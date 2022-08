Willy Boly é notícia em Inglaterra e não é por bons motivos. O ex-Sp. Braga e FC Porto foi convocado por Bruno Lage para a receção do Wolverhampton ao Newcastle, mas não apareceu. Um episódio insólito que está relacionado com a vontade de o jogador de 31 anos deixar os lobos.



No final do encontro, o técnico português comentou a ausêcia do defesa costa-marfinense. «Ele estava convocado e não veio. Não vou julgar o Boly, ele não merece. Tem sido um enorme profissional e não tem qualquer problema comigo, mas penso que está a forçar alguma coisa», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Não tenho nada a dizer. Tomei a decisão de o colocar na equipa porque precisava e ele tomou a sua decisão. Temos uma boa relação. Ele tem uma proposta em mãos e quer sair. Se vai ser multado? Vamos ver», acrescentou.



De acordo com a imprensa inglesa, Boly tem uma proposta do Nottingham Forest. O central passou por Portugal entre 2014 e 2017 antes de sair para os Wolves.