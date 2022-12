O Derthona, equipa da quarta divisão de Itália, protagonizou, na quarta-feira, uma das reviravoltas mais épicas dos últimos tempos no futebol: a perder por 4-0 em casa aos 60 minutos, a equipa de Tortona, da região do Piemonte, deu a volta e venceu por 5-4 (!), com cinco golos apontados em 26 minutos.

A vítima foi o Fossano, 20.º e último classificado do grupo A da quarta divisão italiana, a Serie D, que esteve próximo da primeira vitória na competição, mas acabou novamente derrotado.

O Fossano chegou ao intervalo a vencer por três golos sem resposta, aumentou o marcador para 0-4 aos 60 minutos, mas o Derthona apareceu depois para uma reviravolta impressionante.

Com golos aos 62, 66, 76, 79 e 88 minutos, a equipa da casa deu a volta e os festejos no 4-4 e no 5-4 falam por si.

A reviravolta épica do Derthona, na Serie D italiana: