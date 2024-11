Manick Vermijl é um caso raro no futebol. O defesa belga chegou ao Manchester United com apenas 18 anos, estreou-se na equipa principal, ainda sob o comando de Alex Ferguson, mas cansou-se de esperar por oportunidades e regressou a casa para ser um «carteiro feliz».

A história é contada na primeira pessoa, pelo próprio Marnick em declarações ao site belga Nieusblad, mas vamos ao início, à temporada de 2011/12, quando o jovem lateral foi contratado pelo Manchester United ao Standard Liège, como um dos jogadores mais promissores do momento.

Estreou-se dois anos depois, num jogo da Taça da Liga inglesa, frente ao Newcastle, mas só viria a somar mais um jogo em Old Trafford, já sob as ordens de Louis van Gaal, antes de cansar-se dos sucessivos empréstimos a clubes de menor dimensão e regressar a casa.

«Estou farto do futebol profissional. Estás demasiado dependente do treinador que tens», começa por destacar na entrevista em que revê a sua carreira.

Ao regressar a casa, Manick Vermijl apostou num novo começo, continuou a jogar futebol a um nível amador e arranjou um segundo emprego como carteiro que lhe proporciona um luxo que tinha perdido enquanto jogador profissional.

«Encontrar prazer naquilo que faço foi um fator determinante para mim. Como carteiro, acordo às quatro da manhã e consigo estar em casa à tarde para ir buscar os meus filhos à escola todos os dias. Isso, para mim, é um luxo», destacou.

Desde que voltou à Bélgica, em 2020, Marnick, agora com 32 anos, continua a jogar com regularidade, mas agora longe da pressão dos grandes campeonatos, vestindo a camisola do modesto KVV Thes Sport, no terceiro escalão do futebol belga.