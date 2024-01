Patrick Bamford anotou um dos golos do ano na vitória do Leeds United frente ao Peterborough (3-0), nos 32 avos da Taça de Inglaterra.



O internacional inglês marcou o segundo dos três golos do histórico clube inglês... e que golo! Depois de um passe longo de Ampadu, o avançado «matou» a bola no peito no ar e ainda sem estar enquadrado com a baliza, disparou de primeira com o pé esquerdo, assinando um golaço, candidato a um dos melhores do ano.



Veja: