Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez têm sido notícia nos últimos dias depois de terem adquirido um iate de seis milhões de euros e de se fazerem passear várias vezes em cenários paradisíacos. Ora o capitão da Seleção Nacional e a namorada não estão sozinhos nesta paixão por barcos: também Margarida Corceiro mostrou que se deixou encantar por um barco.

A namorada de João Félix passou um dia em alto mar, a navegar na Rio Formosa, mostrando-se em vários momentos: primeiro a aproveitar o por do sol e até a acordar no dia seguinte numa camarata do barco, a olhar o mar pela janela. Navegar no mar está, definitivamente, na moda entre as figuras do social do nosso futebol.